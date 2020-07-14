«Челси» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Сегодня, 14 июля, состоится матч «Челси» — «Норвич Сити». Встреча 36-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Норвич Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом, ассистировать ему будут судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный судья — Тим Робинсон.
Встреча команд в первом круге состоялась 24 августа 2019 года и завершилась победой «Челси» со счётом 3:2.
«Челси», в 35 турах набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте и уже вылетел из Премьер-лиги.
«Челси» — «Норвич»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура АПЛ в Лондоне
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