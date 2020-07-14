«Челси» — «Норвич»: составы команд на матч 36-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Норвич Сити» на матч 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Норвич Сити».
«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Рюдигер, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Пулишич, Виллиан, Жиру
Запасные: Кабальеро, Томори, Кристенсен, Джеймс, Баркли, Маунт, Абрахам, Хадсон-Одои, Педро
«Норвич Сити»: Крул, Годфри, Ааронс, Льюис, Клозе, Тетти, Катвелл, Рупп, Маклин, Эрнандес, Дрмич
Запасные: Макговерн, Томас, Буэндия, Мартин, Штайперман, Трибулл, Вранчич, Айда, Пукки
«Челси», в 35 турах набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте и уже вылетел из Премьер-лиги.
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