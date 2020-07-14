Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев прокомментировал информацию о возможном назначении в тульский «Арсенал» после ухода Игоря Черевченко.
«Слухи об интересе со стороны тульского «Арсенала»? На сегодняшний день я связан контрактом с «Чайкой». Очень комфортно ощущаю себя в клубе. Чувствую, что нахожусь на своём месте. Вижу, что команда растёт, развивается. Есть понимание того, к чему мы стремимся. Это очень важно. Открою небольшой секрет: мы с президентом работаем над новым долгосрочным контрактом с «Чайкой».
Я изъявил желание продолжить сотрудничество и хочу, чтобы именно Андрей Иванович решал мою судьбу. Если ему поступит выгодное предложение, думаю, он меня выслушает. Бросать клуб в такой ситуации – не в моём характере. Хочу, чтобы всё зависело от клуба и президента.
Понимаю, слухи, которые появляются в прессе, не придают никому спокойствия: президент обеспокоен, команда – тоже. Конечно, нужно как можно скорее поставить точку в этой истории. У меня уже был разговор с президентом клуба. Андрей Иванович сейчас в Сочи, мы планируем провести ещё одну встречу. Думаю, через пару дней уладим последние нюансы», — приводит слова Адиева пресс-служба «Чайки».
- 14 июля 2020
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