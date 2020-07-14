Оливье Жиру забил гол «Норвичу» ударом головой в падении

Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру открыл счёт в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Норвич Сити» (счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
Жиру забил в компенсированное к первому тайму время. Маркос Алонсо отпасовал низом вперёд по левому флангу атаки на Пулишича, и тот навесил во вратарскую, где Жиру ударом головой переправил мяч в цель.
Матч «Челси» — «Норвич Сити» проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Норвич Сити».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом, ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный судья — Тим Робинсон.
Встреча команд в первом круге состоялась 24 августа 2019 года и завершилась победой «Челси» со счётом 3:2.
«Челси», в 35 турах набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте и уже вылетел из Премьер-лиги.
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