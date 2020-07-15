«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру

В матче 36-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» обыграл «Норвич Сити» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс, ассистировали ему судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт.

Единственный гол был забит в компенсированное время первого тайма — автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Кристиан Пулишич.

«Челси», набрав 63 очка, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Норвич Сити» (21) занимает последнее, 20-е место и уже вылетел из Премьер-лиги.

В следующем туре «Челси» на выезде встретится с «Ливерпулем», который уже обеспечил себе чемпионский титул. Матч состоится 22 июля.