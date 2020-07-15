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«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру

«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру
Футбол / Англия 0

В матче 36-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» обыграл «Норвич Сити» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс, ассистировали ему судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт.

Единственный гол был забит в компенсированное время первого тайма — автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Кристиан Пулишич.

«Челси», набрав 63 очка, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Норвич Сити» (21) занимает последнее, 20-е место и уже вылетел из Премьер-лиги.

В следующем туре «Челси» на выезде встретится с «Ливерпулем», который уже обеспечил себе чемпионский титул. Матч состоится 22 июля.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
14 июля 2020, вторник. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Жиру – 45+3'
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