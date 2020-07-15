Гасперини: «Аталанта» готовится к «ПСЖ», но также будет до конца бороться в Серии А

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 33-го тура Серии А с «Брешией» (6:2).



«Мы забиваем так много в ходе текущего сезона не для того, чтобы унизить соперника. Мы практикуем ходы, комбинации, ситуации, и это приводит к взятию ворот. Мы никогда не начинали сезон в ранге фаворитов чемпионата, но уже второй год подряд находимся в четвёрке. Выступления в Лиге Европы и Лиге чемпионов помогли нам заматереть и привыкнуть к более высокому уровню.

Мы готовимся к «ПСЖ», но также будем бороться в Серии А до конца чемпионата. Мне кажется, это лучший способ подготовиться к матчу 12 августа – продолжат действовать в лиге с правильным настроем и концентрацией, не сбавляя интенсивности», — приводит слова тренера Football Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia.

Команда Гасперини занимает второе место в чемпионате после 33 туров.