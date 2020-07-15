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Стали известны результаты внутреннего расследования РФС в отношении судьи Лапочкина

Стали известны результаты внутреннего расследования РФС в отношении судьи Лапочкина
Футбол / РПЛ 0

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал о результатах внутреннего расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

«Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошёл проверку на полиграфе, по её итогам никаких вопросов к нему нет. Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейской реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из последних матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине.

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