Вандерсон: я переживаю особый момент в карьере

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал своё выступление в чемпионате России.

«Я переживаю особый момент в карьере. Последние несколько сезонов здесь, в «Краснодаре», были для меня особенными. Я вырос как игрок и набрался опыта. Я много работал, чтобы оставить след в России.



Я на сто процентов сосредоточен на игре за «Краснодар» и продолжаю работать, чтобы прогрессировать и в дальнейшем. Последние пару лет я усердно работал, чтобы поддерживать свою форму на высоком уровне. Это было для меня основополагающим стимулом», — приводит слова Вандерсона Mercado do Futebol.



В текущем сезоне РПЛ Вандерсон сыграл за «Краснодар» в 19 матчах, забил два гола и сделал пять результативных передач.