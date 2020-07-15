Вандерсон: я переживаю особый момент в карьере
Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал своё выступление в чемпионате России.
«Я переживаю особый момент в карьере. Последние несколько сезонов здесь, в «Краснодаре», были для меня особенными. Я вырос как игрок и набрался опыта. Я много работал, чтобы оставить след в России.
Я на сто процентов сосредоточен на игре за «Краснодар» и продолжаю работать, чтобы прогрессировать и в дальнейшем. Последние пару лет я усердно работал, чтобы поддерживать свою форму на высоком уровне. Это было для меня основополагающим стимулом», — приводит слова Вандерсона Mercado do Futebol.
В текущем сезоне РПЛ Вандерсон сыграл за «Краснодар» в 19 матчах, забил два гола и сделал пять результативных передач.
«Гниды». Радимов прокомментировал вечеринку Кайо и Вандерсона
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