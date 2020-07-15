Игорь Федотов: VAR правильно отменил пенальти в матче «Спартака» с «Ахматом»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену пенальти арбитром Алексеем Сухим в ходе матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (0:0, идёт первый тайм).

На 26-й минуте защитник «Спартака» Айртон после контакта с соперником упал в чужой штрафной. Сперва Сухой назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил решение, назначив штрафной. Арбитр посчитал, что нарушение было за пределами штрафной.

«Это не пенальти, так как фол был до штрафной. VAR правильно отменил пенальти и назначил штрафной. Непонятно только, почему он не пошёл смотреть эпизод после того, как VAR ему всё сказал в ухо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.