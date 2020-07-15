Игорь Шалимов: «Ахмат» проиграл 0:3, но сегодня для нас хороший день

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (0:3).

«Мы проиграли 0:3, но сегодня для нас хороший день. Мы остались в Премьер-Лиге. Конечно, такая задача до чемпионата не ставилась, но мы выбрались из зоны вылета. Поэтому матч со «Спартаком» мы забываем и настраиваемся на позитив», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль.



После 29 матчей «Спартак» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Москвичи прервали безвыигрышную серию, которая составляла пять матчей. «Ахмат» (31) занимает 13-е место.