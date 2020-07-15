Газизов: если у «Спартака» будут трансферы, то сбалансированные

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о состоянии команды. В 29-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 3:0 разгромил «Ахмат».
«Команда молодая, её нужно чуть сбалансировать в части игры. Добавить какие-то краски, чтобы она почувствовал вкус побед. Мы можем штурмовать большие вершины. Молодые это будут игроки или опытные, решать будем вместе. Не знаю, поедет ли Федун в Питер. Я всегда с командой, стараюсь никогда ничего не пропускать. Это моя работа. Тяжело ли работать с Федуном? Мне — нет.
По спортивному директору не хочу уходить в персоналии. Идут консультации со специалистами. Направление молодёжи, в моём понимании, приоритетное. Молодые игроки должны вливаться во взрослую команду.
Руковожу не только спортивной частью, но и другими процессами. Хочется, чтобы у меня был помощник, которому доверяю, у которого может быть другое мнение. Хочется поработать, поспорить, потолкаться, двигаться вперёд. Разговоры, что трансферы нужны как можно быстрее, неверные. Нам надо верить в своих игроков. Если трансферы будут, то сбалансированные. Будем подходить к этому аккуратно, я так работаю. Буду стараться работать так до конца», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 июля 2020
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:50
-
21:41
-
21:39
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:54
-
20:54
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
19:57
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:34
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:15