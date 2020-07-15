Газизов: если у «Спартака» будут трансферы, то сбалансированные

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о состоянии команды. В 29-м туре РПЛ «Спартак» со счётом 3:0 разгромил «Ахмат».

«Команда молодая, её нужно чуть сбалансировать в части игры. Добавить какие-то краски, чтобы она почувствовал вкус побед. Мы можем штурмовать большие вершины. Молодые это будут игроки или опытные, решать будем вместе. Не знаю, поедет ли Федун в Питер. Я всегда с командой, стараюсь никогда ничего не пропускать. Это моя работа. Тяжело ли работать с Федуном? Мне — нет.

По спортивному директору не хочу уходить в персоналии. Идут консультации со специалистами. Направление молодёжи, в моём понимании, приоритетное. Молодые игроки должны вливаться во взрослую команду.

Руковожу не только спортивной частью, но и другими процессами. Хочется, чтобы у меня был помощник, которому доверяю, у которого может быть другое мнение. Хочется поработать, поспорить, потолкаться, двигаться вперёд. Разговоры, что трансферы нужны как можно быстрее, неверные. Нам надо верить в своих игроков. Если трансферы будут, то сбалансированные. Будем подходить к этому аккуратно, я так работаю. Буду стараться работать так до конца», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.