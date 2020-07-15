Шамиль Газизов: судейство? «Спартак» ответил тремя красивыми голами с игры

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу в матче с «Ахматом» (3:0).



«Отличные эмоции. Судейство? Три красивых гола с игры — это ответ. Это показывает, что можно и надо играть, играть в атаку. Ребята — молодцы. На положительных эмоциях подходим к матчу с „Зенитом“. Сейчас быстро восстановимся. За кого болею в борьбе за еврокубки — „Спартак“ или „Уфу“? Работаю в „Спартаке“, наша цель — набрать в последнем туре три очка. Это мой ответ», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль. Кроме того, главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол Эсекьеля Понсе из-за офсайда.