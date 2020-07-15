Георгий Джикия: хорошо, что забили, ибо мы доминировали. Верил в победу после решений VAR

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча с «Ахматом» (3:0).

«Неплохо сегодня играли. Верил в победу после двух решений VAR. Хорошо, что забили, ибо мы доминировали. Всё было нормально, всё получалось, были подходы, сзади играли неплохо. Хорошо, что всё так получилось. „Ахмат“ играл высоко, в четыре защитника. Получалось играть против них. Нам повезло, что засчитали голы.



Единоборства с Глушаковым? Нет разницы, он игрок „Ахмата“, я — «Спартака». Кто бы ни был, буду одинаково вести борьбу. После матча пожали руки, пожелали удачи. Во время первого момента судья сказал, что нарушение было вне штрафной. Мы смотрели, вроде всё так и было. Во время гола сказал, что был офсайд. Понятно, бегаю без телефона, не могу посмотреть…



Федун сказал, если Вилков будет, то можно не выходить на «Зенит»? Я точно на матч выйду. Ко всем судьям отношусь с уважением. Нет неприязни, со всеми хорошо общаемся. Бывают эмоции, но после игры всегда жму руку, всё остаётся на поле. Не сказал бы, что давление перед «Зенитом» большое. Да, полуфинал, да, есть плюс для «Зенита», что они дома. Но это один матч, на который надо собраться. Он может добавить позитива и хорошего настроения. Сезон и Кубок — разные вещи. Мы сейчас в чемпионате на 8-м месте, это никуда не годится. То, что мы в полуфинале, это хорошо. Посмотрим, что будет 19-го числа", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.