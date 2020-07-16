Ван Дейк о поражении в матче с «Арсеналом»: мы подарили им эти голы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение в матче с «Арсеналом». Игра состоялась в рамках матч 36-го тура АПЛ и завершилась победой лондонского клуба со счётом 2:1.

«Мы подарили им этим голы. Мы дали им забить два гола, и потом нам было трудно вернуться. Получили то, что заслужили. До этого не было ничего плохого, мы играли очень хорошо. Легко обвинить нас в том, что у нас есть титул, но пока я не совершил ошибку, ничего плохого не было», — приводит слова ван Дейка Goal.

«Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионский титул в АПЛ. Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 93 очка. «Арсенал» набрал 53 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Ливерпуль» будет принимать «Челси». После этого матча чемпиону вручат трофей АПЛ. «Арсенал» в 37-м туре сыграет в гостях с «Астон Виллой».