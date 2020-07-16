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Гаттузо: нам повезло взять очко с «Болоньей». Худшая игра за последние 7-8 матчей

Гаттузо: нам повезло взять очко с «Болоньей». Худшая игра за последние 7-8 матчей
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги матча 33-го тура Серии А с «Болоньей» (1:1).

«Болонья» была намного лучше нас. В первом тайме мы выглядели ещё не так плохо, но после перерыва бросили играть. Это худшая игра за последние семь-восемь матчей. Это неприемлемо.

Мне неинтересно мнение, будто нам не хватает мотивации, через несколько недель нас ждёт «Барселона». Сегодня мы мучились на поле, не играли как команда, и нам ещё повезло взять одно очко.

Во втором тайме у нас были разрывы между линиями, как и пять месяцев назад. Всякий раз, когда «Болонья» шла вперёд, возникала опасность", — приводит слова тренера Football Italia, ссылаясь на DAZN.

После 33 туров «Наполи» занимает шестое место в чемпионате Италии.

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