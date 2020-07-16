«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021. На ней мозаика

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.
Футболка выполнена в традиционном для «горожан» голубом цвете, на ней также присутствует узор, являющийся отсылкой к мозаике в районе Манчестера Нортерн Куортер. Шорты, как и в нынешнем сезоне, будут белыми. Техническим спонсором английского клуба является немецкая фирма Puma.
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити», набрав 75 очков в 36 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Ливерпулю», который уже гарантировал себе чемпионский титул. В оставшихся матчах первенства «горожане» сыграют с «Уотфордом» и «Норвич Сити». Также подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.
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