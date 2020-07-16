Алексей Миранчук рассказал, чего он больше всего боится

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дал интервью клубной пресс-службе перед игрой с ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.
— Конкретного человека в качества примера для подражания у меня нет. Стараюсь обращать внимание на качества интересных и успешных людей – и по возможности применять их в своей жизни.
Думаю, все материальные вещи слегка переоценены. Хотелось бы, чтобы люди ценили что-то более простое.
Какой-то конкретной машины мечты у меня нет. Но это определённо спортивная тачка. Самое яркое впечатление из детства, когда папа привозил из командировок игровую форму разных команд. Каждый раз это были новые команды – свои эмоции и восторг помню до сих пор.
Больше всего боюсь змей! Прям брррр.
Самое странное предложение, которое получал: «К тебе? Или ко мне?» Это в шутливой форме, не подумайте ничего!
- 16 июля 2020
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