В «СКА-Хабаровске» призвали фанатов не выходить на митинги в поддержку губернатора Фургала

Футболисты «СКА-Хабаровска» в клубном «инстаграме» призвали болельщиков клуба не принимать участия в акциях в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств.
«Всем привет! Мы готовимся к новому сезону, ждём его с нетерпением, но из дома приходят грустные вести. Каждый день в нашем крае выявляют около сотни новых больных COVID-19.
Из-за этого уже введены ограничения. Есть опасения, что нам не разрешат играть со зрителями. А в худшем случае мы вовсе не сможем проводить матчи в Хабаровске, а только в других регионах.
К сожалению, происходящие сейчас массовые акции могут способствовать росту заболеваемости и ставят под угрозу нашу встречу. Вирусу всё равно, что побудило вас прийти туда, где есть большое скопление людей. Вы рискуете заболеть сами и заразить своих близких.
Пожалуйста, проявите терпение и воздержитесь от участия в несанкционированных уличных акциях. Не стоит в ущерб своему здоровью поддаваться различным провокациям. И давайте позаботимся о себе и о своих близких, чтобы мы смогли 12 августа встретиться на стадионе имени Ленина в обычной обстановке и поддержать команду в первом домашнем матче нового сезона», – заявили представители СКА.
- 16 июля 2020
-
12:00
-
11:35
-
11:32
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:31
-
10:24
-
10:12
-
09:54
-
09:52
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:13
-
08:47
-
08:26
-
07:36
-
07:02
-
06:40
-
06:20
-
06:01
-
04:32
-
04:09
-
03:40
-
03:09
-
02:04
-
01:46
-
01:39
-
01:00
-
00:54
-
00:42
-
00:40