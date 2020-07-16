В «СКА-Хабаровске» призвали фанатов не выходить на митинги в поддержку губернатора Фургала

Футболисты «СКА-Хабаровска» в клубном «инстаграме» призвали болельщиков клуба не принимать участия в акциях в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств.



«Всем привет! Мы готовимся к новому сезону, ждём его с нетерпением, но из дома приходят грустные вести. Каждый день в нашем крае выявляют около сотни новых больных COVID-19.



Из-за этого уже введены ограничения. Есть опасения, что нам не разрешат играть со зрителями. А в худшем случае мы вовсе не сможем проводить матчи в Хабаровске, а только в других регионах.



К сожалению, происходящие сейчас массовые акции могут способствовать росту заболеваемости и ставят под угрозу нашу встречу. Вирусу всё равно, что побудило вас прийти туда, где есть большое скопление людей. Вы рискуете заболеть сами и заразить своих близких.



Пожалуйста, проявите терпение и воздержитесь от участия в несанкционированных уличных акциях. Не стоит в ущерб своему здоровью поддаваться различным провокациям. И давайте позаботимся о себе и о своих близких, чтобы мы смогли 12 августа встретиться на стадионе имени Ленина в обычной обстановке и поддержать команду в первом домашнем матче нового сезона», – заявили представители СКА.