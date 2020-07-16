Книги о великих футболистах со скидкой к юбилею чемпионата мира
К юбилею чемпионата мира по футболу библиотека электронных книг «ЛитРес» подготовила для вас подборку лучших электронных книг об иконах спорта.
До 26 июля у каждого читателя «Чемпионата» есть возможность скачать любые книги из подборки со скидкой 20% по коду championat20.
Первый в истории чемпионат мира под эгидой ФИФА прошёл в 1930 году в Уругвае. Победителями стали хозяева соревнований, в решающем матче переигравшие сборную Аргентины со счётом 4:2.
Последний на данный момент мундиаль состоялся в России в 2018 году. Матчи турнира проходили на 12 стадионах в 11 городах. Чемпионом мира стала сборная Франции, в финале победившая Хорватию со счётом 4:2, а сборная России добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до четвертьфинала.
ФИФА представила календарь чемпионата мира—2022 в Катаре
- 16 июля 2020
-
13:27
-
13:19
-
13:13
-
12:45
-
12:37
-
12:27
-
12:09
-
12:07
-
12:00
-
11:35
-
11:32
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:31
-
10:24
-
10:12
-
09:54
-
09:52
-
09:42
-
09:35
-
09:30
-
09:24
-
09:13
-
08:47
-
08:26
-
07:36
-
07:02
-
06:40
-
06:20
-
06:01
-
04:32
-
04:09
-
03:40
Партнерский контент