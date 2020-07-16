Книги о великих футболистах со скидкой к юбилею чемпионата мира

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Первый в истории чемпионат мира под эгидой ФИФА прошёл в 1930 году в Уругвае. Победителями стали хозяева соревнований, в решающем матче переигравшие сборную Аргентины со счётом 4:2.



Последний на данный момент мундиаль состоялся в России в 2018 году. Матчи турнира проходили на 12 стадионах в 11 городах. Чемпионом мира стала сборная Франции, в финале победившая Хорватию со счётом 4:2, а сборная России добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до четвертьфинала.

ФИФА представила календарь чемпионата мира—2022 в Катаре