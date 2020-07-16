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Газизов ответил болельщику на вопрос о Бердыеве в «Спартаке». Видео

Газизов ответил болельщику на вопрос о Бердыеве в «Спартаке». Видео
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос болельщика о возможном приходе бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева на пост наставника красно-белых.

«Будет ли у нас Бердыев? Хватит уже на эту тему. Наш тренер – Доменико Тедеско», — сказал Газизов.

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