Газизов ответил болельщику на вопрос о Бердыеве в «Спартаке». Видео
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос болельщика о возможном приходе бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева на пост наставника красно-белых.
«Будет ли у нас Бердыев? Хватит уже на эту тему. Наш тренер – Доменико Тедеско», — сказал Газизов.
- 16 июля 2020
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