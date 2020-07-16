«Локомотив» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 20:30

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Локомотив» — ЦСКА. Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



«Локомотив», набрав 51 очко в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (47) располагается на четвёртой строчке.

«Локомотив» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита дерби в 29-м туре чемпионата России