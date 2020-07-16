«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Сегодня, 16 июля, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 36-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Ему будут помогать Гарри Леннард и Дерек Итон. Резервный арбитр — Кейт Страуд.
Встреча команд в первом круге прошла 24 августа 2019 года в Манчестере и завершилась победой «Кристал Пэлас» со счётом 2:1.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 59 очков. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (92), команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул.
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