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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Футбол / Англия 0

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 36-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Ему будут помогать Гарри Леннард и Дерек Итон. Резервный арбитр — Кейт Страуд.

Встреча команд в первом круге прошла 24 августа 2019 года в Манчестере и завершилась победой «Кристал Пэлас» со счётом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 59 очков. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (92), команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул.

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