Масалитин: если бы в «Локомотиве» был Сёмин, вопрос со вторым местом был бы уже закрыт

Бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о борьбе за зону Лиги чемпионов между «Локомотивом», ЦСКА и «Краснодаром».



«Команды начнут матч в позиционных атаках, игра будет до первого гола. Дальше команды будут вынуждены раскрыться и играть более остро. Если до конца будет неопределённость – ЦСКА нужно будет рисковать. Всё-таки на кону стоит Лига чемпионов, да и второе место – $ 25 млн. В сложившейся ситуации не всё зависит от ЦСКА, есть ещё «Краснодар». Но скажу так: если бы в «Локомотиве» был Юрий Сёмин, вопрос со вторым местом был бы уже закрытым. Клуб давно бы себе обеспечил участие в главном турнире Европы.



В матче «Локомотив» — ЦСКА будут ошибки, главное — кто как ими воспользуется. Обе команды подошли в равных условиях. Главное, чтобы всё решилось на поле, а не в кабинетах и не VAR всё решал. Последнее время VAR выглядит не очень хорошо. Достаточно вспомнить ситуацию со «Спартаком». Может, стоит что-то поменять, не конкретизирую на красно-белых, а говорю в общем. Решения принимаются неоднозначные, вычисляют каждый сантиметр. Это не красит футбол, ничего бы страшного не случалось, если бы решения принимались в сторону атакующих.



Если рассуждать о том, кто из тройки — «Локомотив», ЦСКА или «Краснодар» — выглядит лучше для Лиги чемпионов, я бы сказал, что «Краснодар». По составу и организации работы. У ЦСКА есть проблемы с составом и финансами, также стоит вопрос с трансферами. Если «армейцы» начнут играть на два фронта таким составом, опять будет провал. У «Локомотива» то же самое, у них есть основная обойма игроков, но её нужно омолаживать. Более-менее смотрится «Краснодар», который уверенно выглядит в плане состава, да с финансами у них всё в порядке», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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