Кирилл Новиков: у «Динамо» не всё получалось, но характер есть!

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).
«С победой! Не всё получалось, но характер есть!» — написал Новиков на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фото из раздевалки динамовцев.
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» уступила московскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 78-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Уфы» после того, как Жоаозиньо навесил с углового и мяч попал Сухову в руку. Жоаозиньо реализовал пенальти, пробив точно в угол.
«Уфа», набрав 37 очков в 29 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (38) поднялось на шестую строчку.
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