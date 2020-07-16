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«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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20:30 Мск
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Марко Николич: для «Локомотива» матч с ЦСКА — это финал

Марко Николич: для «Локомотива» матч с ЦСКА — это финал
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич назвал финалом матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0, идёт 1-й тайм).

«Этот матч — финал для нас. Так я сказал своим игрокам. Это финал. Главное — не красивый футбол. Результат — самая важная составляющая в этом матче. Мы должны выиграть этот финал», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча «Локомотив» — ЦСКА проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.

«Локомотив», набрав в 28 турах 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Чемпионом России уже стал «Зенит», который набрал 69 очков.

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