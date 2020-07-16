«Локомотив» — ЦСКА: Алексей Миранчук открыл счёт

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук открыл счёт в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0, идёт 1-й тайм).

На 29-й минуте в ворота ЦСКА был назначен 11-метровый. Форвард «железнодорожников» Антонио Эдер получил по ноге от защитника ЦСКА Игоря Дивеева в штрафной «армейцев» и упал на газон. Пенальти реализовал Миранчук, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Встреча «Локомотив» — ЦСКА проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.



«Локомотив», в 28 турах набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Чемпионом России досрочно стал «Зенит» (69).