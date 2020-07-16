Акинфеев сравнялся с Семаком по числу матчей в чемпионатах России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провёл все 90 минут на поле в матче с «Локомотивом» (1:2). Этот матч стал для вратаря 456-м в чемпионатах России.
Акинфеев сравнялся по этому показателю с бывшим полузащитником ЦСКА и «Зенита» Сергеем Семаком. В 456 встречах вратарь пропустил 357 мячей. Рекорд по количеству матчей в РПЛ принадлежит экс-защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу (489). Голкипер ЦСКА дебютировал в Премьер-Лиге в мае 2003 года.
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Встреча состоялась в Москве на стадион «РЖД Арена».
Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, реализовав 11-метровый, назначенный за фол Игоря Дивеева на Антонио Эдере. «Армейцы» отыгрались в середине второго тайма — на 71-й минуте счёт сравнял Никола Влашич. Победу «железнодорожникам» принёс Алексей Миранчук, забив с пенальти в компенсированное время.
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