Рамос: хотел бы завершить карьеру в «Реале». Не думаю, что с этим будут проблемы

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал завоевание командой титула в чемпионате Испании, а также высказался о своём будущем в составе «бланкос».
«Если делать работу хорошо, это вознаграждается. Выиграть 10 матчей подряд – это большая заслуга.
Это был нетипичный сезон, нам нужно было побеждать в каждом матче, и от нас ничего не зависело. У нас не было права на ошибку. В таких матчах невозможно победить комфортно. Теперь у нас 34 победы в чемпионате, и 5 побед у меня лично. Я очень доволен.
Зидан – ключ к нашему успеху, это капитан нашего корабля. Именно от него всё зависит. Он доверяет игрокам, а это мало кто делает. Мы верим ему и хотим, чтобы он возглавлял команду как можно дольше.
Что касается моего будущего – я согласен на всё, что захочет президент. Хотел бы завершить карьеру в «Реале». Не думаю, что с этим будут проблемы», — приводит слова Рамоса AS.
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