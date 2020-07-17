Месси забил 5 голов со штрафного в этом сезоне – лучший показатель в топ-5 европейских лиг
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ставший автором единственного гола своей команды в матче 37-го тура Примеры с «Осасуной», поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного. Это был 5-й точный удар со штрафного в исполнении Месси в текущем сезоне, что сделало его лидером по этому показателю среди всех топ-5 чемпионатов Европы, сообщает «Твиттер» Opta Sports.
При этом 33-летний аргентинец становился лучшим по количеству голов со штрафных в четырёх из последних пяти сезонов (кроме сезона-2016/2017), но в сезоне-2015/2016 разделил первое место с полузащитником «Валенсии» Дани Парехо и выступавшим тогда в составе «Ромы» Миралемом Пьяничем.
Месси выступает в составе «Барселоны» с 2003 года и стал с каталонцами обладателем 34 трофеев.
«Барселона» проиграла «Осасуне» в домашнем матче Примеры
- 17 июля 2020
-
06:40
-
06:33
-
06:24
-
06:13
-
05:58
-
05:47
-
04:32
-
04:03
-
03:54
-
03:42
-
03:23
-
02:56
-
02:37
-
02:07
-
01:52
-
01:40
-
01:24
-
00:57
-
00:50
-
00:35
-
00:34
-
00:21
-
00:19
-
00:02
-
00:00
- 16 июля 2020
-
23:58
-
23:58
-
23:21
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:06
-
23:01
-
22:53
-
22:52
Партнерский контент