Месси забил 5 голов со штрафного в этом сезоне – лучший показатель в топ-5 европейских лиг

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ставший автором единственного гола своей команды в матче 37-го тура Примеры с «Осасуной», поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного. Это был 5-й точный удар со штрафного в исполнении Месси в текущем сезоне, что сделало его лидером по этому показателю среди всех топ-5 чемпионатов Европы, сообщает «Твиттер» Opta Sports.



При этом 33-летний аргентинец становился лучшим по количеству голов со штрафных в четырёх из последних пяти сезонов (кроме сезона-2016/2017), но в сезоне-2015/2016 разделил первое место с полузащитником «Валенсии» Дани Парехо и выступавшим тогда в составе «Ромы» Миралемом Пьяничем.

Месси выступает в составе «Барселоны» с 2003 года и стал с каталонцами обладателем 34 трофеев.