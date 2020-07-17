Мурзагулов — о коронавирусе: в Башкирии научились эффективно бороться с ним

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом внутри клуба.

Ранее РПЛ сообщала, что среди игроков башкирской команды есть заразившиеся COVID-19.

«Угрозы, что матч с „Динамо“ будет отменён, не было. Всё было под контролем. Понятно, что есть травмы, другие причины, по которым выбывают люди. Конечно, с этим графиком скамейка у нас стала сильно короче, состав далёк от основного. В связи с этим, я искренне поблагодарил ребят после матча. Играли практически без замен, опять экспериментальным составом. Они не позволили «Динамо» создать ни одного момента, а гол пришёл от случайного попадания в руку. Я думаю, наша система работает хорошо, её не разрушить и не улучшить. Будем дальше совершенствовать нашу игру и добиваться более высоких результатов.

Наши тренировки проходят очень просто: игроки выходят на поле маленькими группами по три-четыре человека, занимаются упражнениями, которые не предусматривают плотного контакта между ними. Здесь нет никакого ноу-хау, такие тренировки применяют во всём мире. Не стоит преувеличивать этот вирус, он есть, но это не совсем трагическая история для нашего футбола. В Башкирии научились эффективно с ним бороться, мы находимся в лидерах по этому показателю. Это рабочие моменты. Услышав каждый чих, говорить, что все мы умрём, не надо", — приводит слова функционера «Горобзор».