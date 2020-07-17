Евсеев — о матче с «Динамо»: ребята сыграли даже не на пределе, а выше своих возможностей

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о деталях матча 29-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«Подготовка к „Динамо“ была индивидуальная, отличалась от того, как готовились к матчам ранее. В Уфе сейчас жара, за 35 градусов в эти дни. Да и матч начали в неимоверной духоте, термометр показывал "+32". Конечно, тренировки перед матчем были восстановительные. Да и времени было мало после выездной игры с „Локомотивом“.

У «Динамо» в атаке великолепный подбор исполнителей. Поэтому был план: при обороне играть низким блоком, насытив фланги, чтобы такие исполнители, как Игбун и Жоаозиньо, не оставались 1 на 1 против наших игроков. Обязательно страховал партнёра или крайний центральный защитник, или один из опорных. Наш второй форвард играл ниже обычного, образуя в середине поля ромб, чтобы у соперника не получались быстрые переводы мяча с фланга на фланг. Если бы мы позволили это их полузащите, то могли не успеть перестроиться. А так, когда атаку начинал один из центральных защитников, времени было достаточно.

Считаю, что с обороной мы справились. У соперника не было голевых моментов, за исключением опасных эпизодов со стандартов. Два угловых привели к ударам их высокорослых игроков. А ещё один, во втором тайме привёл к пенальти.

Что касается атаки, мы пытались насытить фланги игроками и играть в мелкий пас с последующим переводом мяча на другой фланг и при перехватах проводить быстрые атаки. В принципе нам это удалось. После перерыва были неплохие выходы в атаку, но не хватило концовки, последнего паса.

Понятно, что в конце матча силёнок не хватило, но все ребята сыграли даже не на пределе, а выше своих возможностей. Благодарен им за это. Претензий нет ни к кому. Готовимся к последнему матчу сезона с «Арсеналом». Хотим сыграть так, чтобы своим футболом сказать спасибо болельщикам за их поддержку и эмоции», — написал Евсеев в "Инстаграме".