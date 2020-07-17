Маркус Рашфорд: с VAR никогда не знаешь, чего ожидать

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд подвёл итоги матча 36-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0).

Отметим, что Рашфорд забил в ходе встречи мяч и сделал результативную передачу. Гол «Кристал Пэлас» при счёте 1:0 был отменён после VAR.

«С VAR никогда не знаешь, чего ожидать. Иногда это создаёт сложности для обеих команд.

Сейчас каждый матч для нас имеет большое значение. Последние две игры получились сложными, нам пришлось работать в два раза усерднее, чтобы победить сегодня. Мы должны побеждать в каждом матче.

Я стараюсь действовать внутри штрафной площади соперника умнее, находить свободное пространство, чтобы бить по воротам. В последнее время мы стали играть лучше. Начало матча для нас было крайне трудным», — приводит слова игрока Goal, ссылаясь на BT Sport.