Полиция возбудила уголовное дело после инцидента с Доменико Тедеско

Полиция приступила к расследованию инцидента с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, сообщает телеграм-канал.
По факту мошенничества, жертвой которого стал наставник красно-белых, возбуждено уголовное дело. При этом уточняется, что сам Тедеско даже не является потерпевшим в этом деле. Специалист не умеет пользоваться приложением своего банка, поэтому попросил денег у своего персонального менеджера, пообещав позднее вернуть.
Инцидент произошёл в Сочи 9 июля, за два дня до матча «Спартака» с «Сочи» (0:1). Тедеско сидел в своём номере, когда ему пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был незнаком Доменико, но на аватаре было фото сотрудника «Спартака». У специалиста попросили помощи, и в итоге тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» будет добиваться наказания для мошенников, жертвой которых стал Тедеско.
- 17 июля 2020
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