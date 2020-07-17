Полиция возбудила уголовное дело после инцидента с Доменико Тедеско

Полиция приступила к расследованию инцидента с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, сообщает телеграм-канал.



По факту мошенничества, жертвой которого стал наставник красно-белых, возбуждено уголовное дело. При этом уточняется, что сам Тедеско даже не является потерпевшим в этом деле. Специалист не умеет пользоваться приложением своего банка, поэтому попросил денег у своего персонального менеджера, пообещав позднее вернуть.



Инцидент произошёл в Сочи 9 июля, за два дня до матча «Спартака» с «Сочи» (0:1). Тедеско сидел в своём номере, когда ему пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона был незнаком Доменико, но на аватаре было фото сотрудника «Спартака». У специалиста попросили помощи, и в итоге тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» будет добиваться наказания для мошенников, жертвой которых стал Тедеско.

Джикия — о мошенниках: мне писал якобы наш доктор, послал его. Но доктора тоже послал бы