Джикия — о мошенниках: мне писал якобы наш доктор, послал его. Но доктора тоже послал бы

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал инцидент с главным тренером команды Доменико Тедеско, ставшим жертвой мошенничества.
«Мошенники и Тедеско? Не первый раз это уже. Нам пишут тоже, мне как-то писал якобы наш доктор. Я его сразу послал. Но даже если был бы доктор, тоже послал. Никому в долг не даю, закончил с такой благотворительностью. Только нуждающимся», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
11 июля, в день матча красно-белых с «Сочи» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1), появилась информация, что Тедеско стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками клуба.
Инцидент произошёл в Сочи 9 июля. Тедеско сидел в своём номере, когда ему пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона не был знаком Доменико, но на аватаре было фото сотрудника «Спартака». У специалиста попросили помощи, и в итоге тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей.
- 15 июля 2020
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