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Андреев: у «Оренбурга» появляется шанс остаться в РПЛ. Призрачный, но всё равно

Андреев: у «Оренбурга» появляется шанс остаться в РПЛ. Призрачный, но всё равно
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы с просьбой оставить клуб в РПЛ.

«Когда первый раз услышал про письмо — обрадовался, мало-мальский шанс остаться у нас появляется. Призрачный, но всё равно. Конкретики по этому письму ещё никакой нет, пока что мы готовимся к игре с «Динамо». Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет. Если что-то получится — замечательно, а там посмотрим.

Что касается предстоящего матча, у нас обойма из 12 человек, может быть, добавится ещё один человек. Если говорить об остальных, кто-то выписался из больницы, но у них всё равно обязательный карантин. Кто-то проходит тесты, а у них два положительных, а третий отрицательный. Сказать, что кто-то гарантированно присоединится к нашим 12-14 игрокам, мы не можем», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тренер «Оренбурга» отреагировал на письмо депутатов с просьбой оставить команду в РПЛ
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