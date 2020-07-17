Карпин пропустил заседание комитета по этике. Его адвокат не стал извиняться перед РПЛ

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился подробностями решения по главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.



«От Карпина на заседании был адвокат, его позиция была понятной. Коллегиально решили оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Позиция у адвоката была жёсткой, она имеет право на жизнь. Но представитель Карпина не извинялся и остался при своём мнении. Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, 12 июля, после ничьей в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0), Карпин раскритиковал нынешний розыгрыш чемпионата.



«Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире», — заявил специалист.

Валерий Карпин оштрафован за слова про «ненормальный чемпионат России»