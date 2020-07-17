Дети взяли автографы у игроков «Зенита» с помощью машинки на пульте управления

Юные болельщики «Зенита» необычным способом взяли автографы у футболистов питерской команды.

Пресс-служба «Зенита» в «Инстаграме» опубликовала видеоролик с детьми, которые установили камеру на радиоуправляемую машинку. На машинку ребята положили карточку с изображением голкипера Михаила Кержакова. Машинка под управлением мальчиков проехала на тренировочное поле команды, где её перехватили Кержаков и Алексей Сутормин и расписались на карточке. «Так у меня автограф ещё не брали», — сказал Кержаков.

15 июля в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» выиграл у «Оренбурга». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. «Зенит», набрав 69 очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб досрочно стал чемпионом России.