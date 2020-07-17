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Хавбек «Оренбурга» Алвеш: мне бы подошла «Барселона». Мечтаю попасть в сборную Португалии

Хавбек «Оренбурга» Алвеш: мне бы подошла «Барселона». Мечтаю попасть в сборную Португалии
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш заявил, что мечтает сыграть за сборную Португалии и перейти в один из испанских топ-клубов.

«Конечно, мечтаю попасть в сборную Португалии. Возможно, играя в России, становлюсь ближе к этой цели. Но в первой сборной очень много качественных и опытных игроков, на мою позицию есть минимум 10 человек. Будет очень сложно получить вызов в сборную, но мы никогда не знаем, что будет завтра. Есть примеры Данни, Бруну Алвеша, Манише, Коштиньи, Ману Фернандеша.

Думаю, что мне подошёл бы испанский чемпионат, он техничный. С моим стилем игры мне подошла бы «Барселона», но я скорее поддерживаю «Реал», по большей части из-за истории и Криштиану Роналду. Переход в «Барселону»? Это сложно, ведь «Оренбург» попросит очень много денег», — цитирует Алвеша «Матч ТВ».

Алвеш перешёл в «Оренбург» в 2018 году на правах свободного агента. Хавбек ранее выступал за словенскую «Олимпию», румынский «Рапид», португальские «Белененсеш» и «Портимоненсе». В сезоне-2019/2020 Алвеш сыграл 22 матча и забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до 2022 года.

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