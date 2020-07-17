Кавазашвили: о том, что Бубнов не полностью здоров, мне рассказал журналист Клещёв

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, откуда ему стало известно о проблемах с психикой у экс-игрока красно-белых Александра Бубнова.



«Когда мне человек начал предлагать машину с ключами, я что-то заподозрил: таких подарков не бывает! Я решил проверить, связался с Константином Клещёвым, журналистом, который выпускал с Сашей его книгу. Он вечером мне не ответил, утром перезвонил. Я ему эту историю рассказал, Костя рассказал о состоянии Саши: «Анзор Амберкович, не принимайте этот разговор близко к сердцу. Я разговаривал с его супругой Зоей, и она мне сказала, что он не полностью здоров». После этого раздался звонок Саши из полиции.



Я не знаю, как мне извиниться перед Зоей, честно говоря. Я лишь хотел помочь. Если я как-то обидел Зоеньку своим выступлением, то приношу глубочайшие извинения. У нас всегда душа болит, когда какое-то несчастье случается с ветераном, поэтому стараемся как-то помочь. А тут у нас руки связаны, мы не знаем, что делать», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Кавазашвили: у Бубнова с психикой нехорошо. Он нездоров, в этом уже можно признаться