«Ротор», «Балтика» и «Велес» поздравили «Лидс» с возвращением в АПЛ

Российские футбольные клубы поздравили английский «Лидс Юнайтед» с возвращением в АПЛ.
«Мы вернулись!» — говорится в сообщении «Лидса» в «Твиттере».
«Поздравляем!» — откликнулся на это событие официальный «твиттер» «Ротора». «Наши поздравления! Постараемся в этом году пройти по вашему пути», — прокомментировала твит пресс-служба «Балтики». «Мы тоже присоединяемся к поздравлениям! А вот лёгкой прогулки вам не обещаем», — говорится в сообщении «твиттера» «Велеса».
«Лидс Юнайтед», который является трёхкратным чемпионом Англии, возвращается в АПЛ спустя 16 лет. Команда Марсело Бьелсы в 44 матчах набрала 87 очков и занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Поражение «Вест Бромвич Альбион» (82) в матче с «Хаддерсфилд Таун» (1:2) гарантировало «Лидсу» как минимум второе место в Чемпионшипе по итогам нынешнего сезона.
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