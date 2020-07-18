Широков — о Газизове: все игроки, которые перешли из «Уфы» в другие клубы, не играют

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением по поводу нового генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«В «Уфе» у Газизова были неплохие результаты, хотя смотря что считать хорошим результатом. Игры тоже особо не было. Все игроки, которые перешли из «Уфы» в другие клубы, не играют, по большому счёту. Обляков — исключение. С другой стороны, прибавил ли он в ЦСКА? Мне кажется, нет. Дивеев тоже. Стоцкий был у них звездой, но сейчас сидит в глубочайшем запасе в «Краснодаре». Понятно, травмы у него, но даже до них не смог себя в полной мере показать. Посмотрим, как Круговой себя в «Зените» покажет. Там они неплохо выглядят. Но это там! Это «Уфа»! 6–12-е место в чемпионате России. А здесь «Спартак», который бредит золотыми медалями 17 лет. Посмотрим, как у него получится. Федун говорит об эффективности использования бюджета, но в ПФЛ есть клубы в 60 раз эффективнее. Можно оттуда взять специалиста, если что», — приводит слова Широкова «Радио «Зенит».