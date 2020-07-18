Михайлович — об Ибрагимовиче: не знаю, что будет в следующем сезоне, но останемся друзьями

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович ответил на вопрос о возможном переходе в клуб форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. Михайлович и Ибрагимович — друзья. Контракт 38-летнего форварда с «Миланом» истекает летом 2020 года. При этом ещё не известно, останется ли Ибрагимович в клубе из Милана. При этом ходили слухи, что Златан может подписать контракт с «Болоньей».

«Когда я выступал за «Интер», а он — за «Ювентус», мы дрались на поле. Но затем он перешёл в «Интер» и мы стали друзьями, ведь у нас балканские корни. Не знаю, что будет в следующем сезоне. Но наша дружба останется. Надеюсь, он не забудет обо мне», — цитирует Михайловича Football Italia.

Напомним, Михайлович прошёл курс лечения от лейкемии. Несмотря на проблемы со здоровьем, тренер продолжал работать.