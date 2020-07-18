Главный тренер «Уотфорда» назвал своих игроков «пассажирами» после очередного поражения
Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон жёстко раскритиковал подопечных после проигрыша в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу лондонцев. В первом тайме «Уотфорд» пропустил три мяча.
«У нас в составе сегодня были пассажиры. И это учитывая, что сейчас конец сезона. Во втором тайме мы играли намного лучше, но матч уже был упущен. Это раздражает и расстраивает. Теперь нам нужно добиться хороших результатов в оставшихся матчах», — цитирует Пирсона The National.
«Шершни» занимают в турнирной таблице 17-е место, набрав 34 очка. Они всего на три очка опережают «Борнмут» и «Астон Виллу». В оставшихся турах «Уотфорду» предстоит сыграть с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» в матче АПЛ
- 18 июля 2020
-
12:38
-
12:31
-
12:19
-
12:02
-
11:57
-
11:51
-
11:27
-
11:25
-
11:15
-
10:58
-
10:57
-
10:25
-
10:18
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:33
-
09:32
-
09:20
-
09:10
-
08:39
-
07:51
-
07:28
-
06:40
-
06:10
-
05:55
-
05:44
-
04:42
-
03:32
-
03:14
-
02:59
-
02:20
-
01:55
-
01:38
Партнерский контент