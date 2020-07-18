Главный тренер «Уотфорда» назвал своих игроков «пассажирами» после очередного поражения

Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон жёстко раскритиковал подопечных после проигрыша в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу лондонцев. В первом тайме «Уотфорд» пропустил три мяча.

«У нас в составе сегодня были пассажиры. И это учитывая, что сейчас конец сезона. Во втором тайме мы играли намного лучше, но матч уже был упущен. Это раздражает и расстраивает. Теперь нам нужно добиться хороших результатов в оставшихся матчах», — цитирует Пирсона The National.

«Шершни» занимают в турнирной таблице 17-е место, набрав 34 очка. Они всего на три очка опережают «Борнмут» и «Астон Виллу». В оставшихся турах «Уотфорду» предстоит сыграть с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».