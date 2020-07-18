«Зидан» пообещал настроить «Реал» на матч с «Леганесом», борющимся за спасение с «Сельтой»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 38-го тура Примеры с «Леганесом». Встреча не будет иметь турнирного значения для мадридцев. В 37-м туре они обыграли «Вильярреал» со счётом 2:1 и гарантировали себе чемпионский титул.

«Леганес» ведёт борьбу за выживание. «Леганес» занимает 18-е место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Сельты». Лишь один из этих клубов останется в Примере.

«Мы не станем ничего менять. У нас остаётся одна встреча, мы должны проявить уважение в турниру. Проведём матч в том же ключе, как обычно, постараемся показать хороший футбол. О следующем сезоне говорить не будем, пока не закончится этот. А дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация в Лиге чемпионов», — цитирует Зидана Marca.