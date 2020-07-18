«Арсенал» начал переговоры с Виллианом

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в другом клубе из столицы Англии — «Арсенале». Представители «канониров» уже начали переговоры с агентом 31-летнего бразильца, сообщает Sports Mole со ссылкой на Bleacher Report.

Контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона. Стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако клуб не готов предложить футболисту требуемое им трёхлетнее соглашение.

На Виллиана претендует также «Тоттенхэм Хотспур». На трансфере форварда настаивает главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, который уже работал с ним в «Челси», а также пытался приобрести, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед».

В этой кампании Виллиан забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах на клубном уровне.