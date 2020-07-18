«Бёрнли» обыграл «Норвич» в матче АПЛ. Хозяева завершали встречу вдевятером

В матче предпоследнего, 37-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В первом тайме с поля были удалены два игрока «Норвич Сити» — полузащитник Эмилиано Буэндия и нападающий Йосип Дрмич. Оба футболиста получили прямые красные карточки. Перед свистком на перерыв счёт открыл форвард «Бёрнли» Крис Вуд, ему ассистировал хавбек Йоханн Гудмундссон. На 80-й минуте преимущество гостей увеличил защитник «канареек» Бен Годфри, отправив мяч в свои ворота.

«Бёрнли» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Шона Дайча 54 очка. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте.