Александр Ляказетт заинтересован в переходе в «Ювентус»
Туринский «Ювентус» начал переговоры о трансфере нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта. В течение нескольких последних дней представители итальянского клуба связывались с руководством «канониров» и агентом футболиста, сообщает Le10sport.com.
На Ляказетта претендует также мадридский «Атлетико», но «старая синьора» пока опережает «матрасников» в борьбе за 29-летнего француза.
Александр заинтересован в переходе в «Ювентус». Форварда привлекает возможность выступать вместе с Криштиану Роналду и Пауло Дибалой. Кроме того, он поддерживает дружеские отношения с Блезом Матюиди и Аароном Рэмси.
Контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 50 млн.
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