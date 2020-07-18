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Капитана «Валенсии» Парехо выставили на трансфер

Капитана «Валенсии» Парехо выставили на трансфер
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо близок к уходу из клуба. 31-летнего игрока выставили на трансфер, сообщает AS.

Парехо назвал условия, при которых он будет готов покинуть «Валенсию». Футболист рассматривает возможность перехода только в определённые клубы, и все они из Испании. Среди клубов — мадридские «Атлетико» и «Реал», а также «Вильярреал», «Барселона» и «Севилья». Кроме того, Парехо хочет получать не менее € 3 млн в год — минимальную зарплату, которую ему обеспечивала «Валенсия».

Сообщалось, что «Валенсия» может продать семь футболистов в летнее трансферное окно. Клуб готов расстаться с Парехо, Франсисом Кокленом, Яспером Силлессеном, Жоффреем Кондогбиа, Морено Родриго, Гонсалу Гуэдешом, Ферраном Торресом.

Парехо — воспитанник «Реала». За «Валенсию» выступает с 2011 года.

«Валенсия» готова продать семь игроков в летнее трансферное окно
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