Капитана «Валенсии» Парехо выставили на трансфер

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо близок к уходу из клуба. 31-летнего игрока выставили на трансфер, сообщает AS.
Парехо назвал условия, при которых он будет готов покинуть «Валенсию». Футболист рассматривает возможность перехода только в определённые клубы, и все они из Испании. Среди клубов — мадридские «Атлетико» и «Реал», а также «Вильярреал», «Барселона» и «Севилья». Кроме того, Парехо хочет получать не менее € 3 млн в год — минимальную зарплату, которую ему обеспечивала «Валенсия».
Сообщалось, что «Валенсия» может продать семь футболистов в летнее трансферное окно. Клуб готов расстаться с Парехо, Франсисом Кокленом, Яспером Силлессеном, Жоффреем Кондогбиа, Морено Родриго, Гонсалу Гуэдешом, Ферраном Торресом.
Парехо — воспитанник «Реала». За «Валенсию» выступает с 2011 года.
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