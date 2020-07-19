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Глава судейского комитета РФС раскритиковал поведение лайнсмена в матче «Спартака»

Глава судейского комитета РФС раскритиковал поведение лайнсмена в матче «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал реакцию бокового арбитра на отмену гола красно-белых в матче «Спартак» — «Ахмат» (3:0).

«Проявление радости боковым арбитром — мы поговорили с Кашшаи, он согласен, что это неэтичное поведение. Судья не является членом какой-либо из команд. Арбитр не имеет права так проявлять свои эмоции, это проявление непрофессионализма. Вопрос будет рассмотрен, и данная позиция судьям будет донесена», — сказал Хачатурянц в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

В кадр телетрансляции попала реакция бокового арбитра Владислава Назарова на информацию об отмене гола «Спартака» в ворота «Ахмата». Судья эмоционально поднял вверх кулак, когда помощники рефери после видеопросмотра сообщили ему, что он правильно поднял флажок, сигнализируя об офсайде.

Судья восторженно поднял кулак, когда помощники сообщили ему об отмене гола «Спартака»
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