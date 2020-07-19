Глава судейского комитета РФС раскритиковал поведение лайнсмена в матче «Спартака»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал реакцию бокового арбитра на отмену гола красно-белых в матче «Спартак» — «Ахмат» (3:0).

«Проявление радости боковым арбитром — мы поговорили с Кашшаи, он согласен, что это неэтичное поведение. Судья не является членом какой-либо из команд. Арбитр не имеет права так проявлять свои эмоции, это проявление непрофессионализма. Вопрос будет рассмотрен, и данная позиция судьям будет донесена», — сказал Хачатурянц в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

В кадр телетрансляции попала реакция бокового арбитра Владислава Назарова на информацию об отмене гола «Спартака» в ворота «Ахмата». Судья эмоционально поднял вверх кулак, когда помощники рефери после видеопросмотра сообщили ему, что он правильно поднял флажок, сигнализируя об офсайде.