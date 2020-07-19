«Милан» забил пять мячей «Болонье» и обогнал «Наполи»

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Милан» одержал крупную победу над «Болоньей». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Голы в составе миланцев забивали Алексис Салемакерс, Хакан Чалханоглу, Исмаэль Беннасер, Анте Ребич и Давид Калабрия. Единственный мяч «Болоньи» забил Такэхиро Томиясу.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Ему будут помогать Марко Бресмес и Давиде Империале. Резервный арбитр — Давиде Герзини.

«Милан», набрав 56 очков, после этой победы обогнал «Наполи» (53) и поднялся на шестое место. Команда не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд. «Болонья» (43) не может победить в четвертом туре кряду, команда находится на 10-й строчке.